Sanzione a sindacalista, sciopero a Interpump a Reggio Emilia

Sciopero dei lavoratori stamattina all'azienda Interpump, a Calerno di Sant'Ilario, in provincia di Reggio Emilia, come gesto di solidarietà nei confronti di un delegato sindacale il quale ha ricevuto un provvedimento disciplinare. "L'azienda ha accusato il rappresentante sindacale di insubordinazione perché avrebbe alzato i toni in una discussione con un manager, mentre discuteva di questioni sindacali, quindi nell'esercizio del proprio ruolo di rappresentante - spiega tramite una nota Simone Vecchi, segretario generale Fiom Cgil Reggio Emilia - Si tratta di un gesto di inutile arroganza da parte dell'azienda. Questo sciopero si poteva evitare se solo la direzione avesse dato ascolto al nostro suggerimento di non andare oltre la contestazione".

Il gruppo Interpump, specializzato in pompe idrauliche, dà lavoro a 6mila persone in 90 stabilimenti nel mondo. Nel sito reggiano impiega circa 500 lavoratori.

"Un provvedimento disciplinare così pesante ad un delegato ha uno scopo chiaro: intimidire tutta la Rsu e con essa i lavoratori che si organizzano nel sindacato, limitare la libertà di espressione e quindi la libertà sindacale" aggiunge Giovanni Prisco, della Fiom di Reggio, che insieme alle Rsu segue le vicende sindacali di Interpump.

"La risposta solidale quasi unanime degli operai, compresi molti lavoratori con contratti in somministrazione, è la prova che tutti hanno capito il significato sotteso al provvedimento disciplinare: provare a ridurre al silenzio i rappresentanti sindacali" si legge nella nota delle tute blu della Cgil reggiana.

