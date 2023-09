Ruote nella Storia di Aci sulla riviera romagnola

Nella giornata del 24 settembre altra tappa di successo di Ruote nella Storia, manifestazione di Aci Storico in sinergia con Automobile Club d'Italia, in collaborazione con l'Automobile Club di Rimini, presieduto da Angelo Santini e diretto da Marco Friscoli.

"Evento molto sentito e riuscito molto bene", ha commentato il Direttore Friscoli. "Abbinamento perfetto di cultura, turismo, storia e automobilismo. Molto interessanti le visite a Mondaino dove siamo stati accolti da personaggi storici, nelle vesti di Dante e Beatrice, che ci hanno narrato diverse vicende accadute all'epoca. Momento molto coinvolgente è stato sicuramente quello rappresentato dai giri presso il Circuito dell'Autodromo Marco Simoncelli di Misano Adriatico, qui diversi driver si sono emozionati. Più di 40 equipaggi, e circa 90 persone a pranzo in un agriturismo dove abbiamo avuto una sala riservata per condividere ulteriormente passioni e conoscenze".

A Mondaino gli equipaggi partecipanti hanno avuto modo di visitare il borgo medievale inserito tra i Borghi più belli d'Italia. Mondaino si trova sulla cresta che separa le valli tra la Romagna e le Marche.

L'Autodromo di Misano ha offerto la possibilità a tutti i partecipanti di visitare il Circuito e di effettuare due giri in pista. Tra le decine di automobili presenti, una Ferrari 308 GTB, una Pagano 30 Euro, una Lester Riley, una Ferrari 348, una Maserati Merak, una Fiat 131 Mirafiori, una Lancia Delta Int.

Evo.

Ancora per questa stagione 2023, Ruote nella Storia torna dal prossimo 29 settembre al 1° ottobre a L'Aquila, il 30 settembre a Forlì-Cesena e dal 30 settembre al 1° ottobre a Lecce (Galatina). Multipli gli appuntamenti del 1° ottobre a cui si aggiungono: Santo Stefano Bello (Cuneo), Pescara, Castro dei Volsci (Frosinone), Butera (Caltanissetta), Sud Sardegna (Cagliari) e Urbino-Acqualagna-Pergola (Pesaro - Urbino).





