Ricercato per droga e armi arrestato in albergo a Fidenza

Girava l'Europa in moto e si era fermato per la notte in un albergo della zona di Fidenza (Parma). Croato, 50 anni, con una mole fisica imponente e precedenti in materia di stupefacenti e armi da guerra, il ricercato internazionale è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. La scorsa notte è arrivato il segnale di allerta alla centrale operativa, che segnalava la presenza dell'uomo, colpito da mandato di arresto europeo, nell'hotel a ore.

Individuata la struttura, una pattuglia è stata inviata nei pressi per controllare i movimenti dell'uomo e intanto è stata formata una squadra di intervento. Dopo aver fatto riscontri con il servizio di cooperazione internazionale di Polizia, e pianificato le operazioni necessarie di avvicinamento all'obiettivo in sicurezza, i miliari hanno fatto irruzione nella camera, dove l'uomo stava dormendo. Quando si è visto circondato, non ha opposto resistenza. Aveva con sé un coltello a serramanico per cui è stato denunciato. Dopo le operazioni di rito, è stato portato in carcere a Parma.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA