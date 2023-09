Il premio Manara Valgimigli 2023 ad Antonio Castronuovo

È il saggista e traduttore Antonio Castronuovo il vincitore del Premio Manara Valgimigli 2023, "per i suoi rilevanti meriti in campo culturale ed editoriale". Fra gli intellettuali più eclettici della scena contemporanea italiana, Castronuovo nel 2022 ha ricevuto dal ministero della Cultura il Premio nazionale per la traduzione per i suoi lavori in lingua francese. La premiazione avverrà sabato 7 ottobre alle 21 al Teatro Garibaldi di San Piero in Bagno, in provincia di Forlì-Cesena. Con Castronuovo dialogheranno i componenti della giuria Giovanni Benedetto (università di Milano), Marino Biondi (università di Firenze), Roberto Greggi (direttore del Centro studi valgimigliani) e Marco Valbruzzi (università di Napoli-Federico II).

Arrivato alla nona edizione, il prestigioso riconoscimento intitolato all'illustre grecista, filologo e scrittore Manara Valgimigli, nato a Bagno di Romagna nel 1876, è stato istituito nel 2015 ed è stato assegnato nel corso degli anni a importanti personalità della cultura italiana come Luciano Canfora, Claudio Magris, Carlo Ginzburg, Mario Isnenghi, Corrado Augias, Miguel Gotor, Giulio Ferroni e Rosario Pintaudi. Alla prima edizione il presidente emerito Giorgio Napolitano, morto il 22 settembre, del quale il 26 settembre si svolgeranno i funerali di Stato, aveva inviato una lettera per congratularsi. La premiazione è inserita all'interno del cartellone di eventi promossi dal festival letterario Fuori ConTesto, che si terrà dal 6 all'8 ottobre a Bagno di Romagna, nel cuore della 'Romagna toscana' e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi dove per l'occasione il sapere delle parole si combinerà con i sapori di un territorio appenninico ricco di storia, tradizioni e profumi. Per maggiori informazioni https://www.festivalfuoricontesto.it/



