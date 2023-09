Gli Uffizi Diffusi a Faenza col Polittico della Beata Umiltà

Gli Uffizi Diffusi, il piano di diffusione dell'arte sul territorio lanciato due anni fa dal museo fiorentino, sbarca in Romagna: Faenza (Ravenna) entra nel circuito con un capolavoro del gotico. La pinacoteca comunale ospiterà il Polittico della Beata Umiltà di Pietro Lorenzetti nell'ambito di una mostra in agenda dal 31 ottobre al 3 marzo prossimo. Per la prima volta si potranno ammirare i risultati del complesso restauro dell'opera, appena terminato dopo quattro anni di lavoro.

Il Polittico della Beata Umiltà agli Uffizi si compone di 14 tavole su fondo oro (oltre alla predella), 11 delle quali raffigurano episodi della vita e dei miracoli della santa faentina, canonizzata nel 1722 e co-patrona della città. Nel polittico il pittore descrive le gesta e il carattere di santa Umiltà, sempre al servizio del prossimo, intellettuale autodidatta, guaritrice, attiva al punto di costruire in prima persona il proprio monastero facendo il manovale. In uno degli episodi è raffigurata mentre, ispirata da una visione, attraversa il fiume Lamone, tra i corsi d'acqua che hanno provocato l'alluvione di maggio.

Santa Umiltà - al secolo Rosanese Negusanti - è una figura particolarmente significativa per Faenza e in quest'anno segnato dal dramma del fango l'arrivo del Polittico vuole essere segno di speranza e ripresa per la cittadinanza. "È un progetto importante, reso possibile grazie alla collaborazione e solidarietà degli Uffizi, e finanziato da tanti donatori che, dall'Italia e dall'estero, hanno creduto insieme a noi nella ripartenza di Faenza come città d'arte, dopo le alluvioni di maggio", sottolinea il sindaco Massimo Isola.

"Gli Uffizi diffusi varcano il confine toscano per un'occasione eccezionale, che ribadisce l'alleanza storica tra Firenze e Faenza", "la mostra del Polittico della Beata Umiltà è ora intesa come un risarcimento, anch'esso simbolico, dopo le devastazioni subite dalla Romagna nel maggio scorso", spiega Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi".

