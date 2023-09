Al via a Bologna, l'edizione numero 40 di Cersaie, il salone internazionale dedicato al mondo della ceramica e in programma nel quartiere fieristico felsineo fino al 29. Al taglio del nastro, tra gli altri, il presidente di Bologna Fiere, Gianpiero Calzolari; l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi; il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni e il presidente di Confindustria Ceramica, Giovanni Savorani e la presidente di Confindustria Emilia-Romagna.

"Per noi - ha osservato Calzolari - Cersaie è un appuntamento importantissimo, un po' perché apre la stagione autunnale delle fiere importanti e poi perché c'è un legame, da sempre, con il distretto della ceramica che è un pezzo dell'Emilia-Romagna. I numeri sono molto importanti, gli spazi sono tutti occupati, la qualità degli espositori, come sempre, è incredibilmente di valore e ci sono tutte le condizioni per replicare l'ennesimo successo di questa bella manifestazione. L'obiettivo è 100.000 visitatori".

Questa fiera, ha sottolineato Prodi, "è sempre stata un bel segnale. Già questa mattina c'è una specie di invasione, sembra un buon inizio. E' molto importante: l'Italia è ancora il centro di riferimenti sia del prodotto che degli strumenti per produrre e - ha concluso l'ex premier - è questo che dobbiamo fare".

Guardando al comparto protagonista della manifestazione, osserva Savorani, "dopo il post Covid abbiamo avuto una impennata e abbiamo chiuso il 2022 con 7,1 miliardi di fatturato. Nel primo semestre dell'anno - ha aggiunto - abbiamo perso il 14,5% del fatturato rispetto ai primi sei mesi del 2022" a causa dei "tassi di interesse" e a causa del conflitto tra Ucraina e Russia che "deprime psicologicamente molte popolazioni europee e questo ha creato una demotivazione notevole alla spinta a fare e rifare casa".

