Scontro fra due moto, morto un giovane nel Parmense

Incidente mortale, poco dopo l'una, sulla Strada Statale della 'Cisa' nella zona di Piantonia a Fornovo di Taro, nel Parmense. Poco dopo l'una, nello scontro tra due moto ha perso la vita un giovane - un 22enne a quanto si è appreso - di Fornovo. Ferito gravemente anche l'altro motociclista condotto in codice rosso all'Ospedale Maggiore di Parma e ricoverato in Rianimazione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso atterrato in un campo vicino al luogo del sinistro. Intervenuti anche i Carabinieri.

Sono in corso le operazioni per i rilievi e la dinamica dei fatti è ancora da ricostruire.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA