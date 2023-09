Piantagione di marijuana a casa, arrestato nel Ravennate

Coltivava piante di marijuana a casa. Per questo motivo i finanzieri del Gruppo di Ravenna, impiegati in controlli su strada nella zona di Bagnacavallo, hanno arrestato un uomo con oltre 27 chili di stupefacente.

Tutto è cominciato quando i militari hanno fermato un mezzo ricevendo dal cane antidroga la segnalazione della probabile presenza di droga.

L'ispezione del veicolo - si legge in una nota delle Fiamme Gialle - ha dato esito negativo: ma l'insistenza del cane ha lasciato presumere che l'odore della droga fosse rimasto sugli abiti del guidatore. Di qui la decisione di procedere a una perquisizione domiciliare: poco dopo sono state rinvenute 13 piante di marijuana occultate tra altri alberi da frutto. Nel dettaglio sono stati sequestrati 11 grammi di hashish, varie piante essiccate pronte per essere confezionate, 3.000 euro, un bilancino di precisione e una macchina per il sottovuoto con la quale erano state già preparate tre buste.



