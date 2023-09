Musica da camera alla Sagra Musicale Malatestiana di Rimini

Il ciclo di musica da camera della 74a Sagra Musicale Malatestiana di Rimini prende avvio domani alle 17 al Teatro Galli col trio formatao dalla violista Danusha Waskiewicz, dal clarinettista Tommaso Lonquich e dal pianista Andrea Rebaudengo. Originale l'itinerario che mostra la locandina della serata che comincia con le note di Mozart e si spinge fino al Novecento di Kurtág.

Si parte con il celebre Trio mozartiano detto dei Birilli per toccare il romanticismo con le otto Märchenerzählungen di Robert Schumann e i pezzi per clarinetto viola e pianoforte di Max Bruch. Del compositore ungherese György Kurtág è invece l'Hommage à Robert Schumann. Dopo la fortunata apparizione dello scorso anno, torna dunque a Rimini Danusha Waskiewicz, celebre violista preferita da Claudio Abbdo nelle sue orchestre (Gustav Mahler Jugendorchester, Orchestra Mozart e Orchestra del Festival di Lucerna.), che si è affermata a livello internazionale con la vittoria del Concorso ARD di Monaco di Baviera nel 2000.

Vincitore del Premio Venezia nel 1993 e del primo premio al Concorso Pianistico Internazionale di Pescara nel 1998, Andrea Rebaudengo ha studiato pianoforte con Paolo Bordoni, Lazar Berman e Alexander Lonquich. È invitato regolarmente dalle più importanti istituzioni concertistiche italiane ed europee, con tappe anche negli Stati Uniti, Canada, Colombia, Argentina, Russia, Uzbekistan ed Emirati Arabi. Tommaso Lonquich, invece, è clarinetto solista nell'Ensemble MidtVest, innovativo gruppo da camera basato in Danimarca. E' stato acclamato dalla critica come "clarinettista formidabile" e lodato per "il suo timbro sontuoso, la costante maestria e passione, lo smagliante virtuosismo".



