Marelli: figli dipendenti, 'Lavoro per mamma e papà'

'Lavoro per mamma e papà'. E' quello che hanno scritto, usando gessetti colorati, i figli dei lavoratori della Marelli davanti all'ingresso dello stabilimento a Crevalcore, nel Bolognese. La possibile chiusura della fabbrica emiliana mette a rischio il posto di lavoro di 230 dipendenti. La foto della scritta e dei figli dei lavoratori è stata pubblicata sulla pagina Facebook della Fiom-Cgil di Bologna sui cui è scritto, a corredo dell'immagine, "'Lavoro per mamma e papà!! Il fondo #KKR non può distruggere 230 famiglie!!! #LaMarelliNonSiTocca".

