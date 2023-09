Gp India: Martin vince la gara sprint, 2/o Bagnaia

Lo spagnolo Jorge Martin su Pramac Ducati ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'India classe MotoGp sul circuito Buddh di Greater Noida (Nuova Delhi). Alle sue spalle il campione del mondo della Ducati, Francesco Bagnaia. Terzo posto per Marc Marquez con la Honda (è il suo primo podio della stagione) che ha preceduto Brad Binder su Ktm.

Quinto posto per la VR45 Ducati di Marco Bezzecchi che - coinvolto in un incidente al via con Luca Marini e Pol Espargarò - è stato protagonista di una avvincente rimonta.



