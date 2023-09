Festival degli aquiloni per la pace con Artevento a Cervia

Dopo il successo della 43/a edizione, premiata in primavera dal numero record di 600.000 visitatori, Artevento Cervia presenta la prima edizione del suo nuovo spin off autunnale, intitolato One Sky One World - Un Cielo Un Mondo - Festival degli Aquiloni per la Pace, in programma dal 6 all'8 ottobre fra il comparto dei Magazzini del Sale e la spiaggia di Cervia (Ravenna). Il nuovo appuntamento, con la media partnership di Rai Pubblica Utilità, invita il pubblico a diventare protagonista di una mobilitazione creativa e di un'azione collettiva spettacolare intorno al tema dell'aquilone, simbolo di libertà, pace, unione e sostenibilità.

L'obiettivo è omaggiare in modo originale lo spirito della giornata mondiale del volo degli aquiloni per la pace, che si svolge contemporaneamente in tutto il mondo nella seconda domenica di ottobre. Per la prima volta One Sky One World sarà celebrato dunque proprio a Cervia, nella città riconosciuta come la capitale internazionale dell'arte eolica, grazie alla longevità e alla fama di Artevento.

Sarà una tre giorni ricca di eventi all'insegna della pace e della cooperazione interculturale: il volo collettivo degli aquiloni sulla spiaggia di Cervia, la mostra "Il giro del mondo in 80 aquiloni" al Magazzino del Sale Torre e numerosi laboratori. Assoluta novità è la partnership tra la direttrice artistica Caterina Capelli e l'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del ministero della Cultura: nel corso di One Sky One World sarà presentato il progetto di "Tutela e salvaguardia dei saperi e delle pratiche patrimoniali tradizionali di testimoni viventi a rischio di scomparsa". Il patrimonio culturale non è fatto solo di monumenti e collezioni ma racchiude anche le tradizioni, le arti dello spettacolo, i riti, le feste, la conoscenza di pratiche secolari. In questo patrimonio immateriale rientra l'arte eolica, che ha origini antiche risalenti al 800-600 a.C. Dal 1981 Artevento Cervia promuove e salvaguarda questa storica forma d'arte, rappresentando il più longevo festival internazionale del mondo dedicato all'aquilone.



