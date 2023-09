Unife ricorda Carlassare, 'indelebile per le generazioni'

È stata intitolata a Lorenza Carlassare, prima donna titolare di una cattedra di Diritto costituzionale, docente dell'Ateneo estense per oltre vent'anni (dal 1978 al 1999), la sala consiliare del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara. La cerimonia si è svolta nell'ambito della giornata in suo ricordo, con un convegno incentrato sul suo impegno scientifico e civile.

"Carlassare ha lasciato un segno indelebile per generazioni di studenti. È stata del tutto naturale la scelta di dedicare alla sua memoria un luogo deputato al dibattito e alla discussione - ha commentato la rettrice Laura Ramaciotti - con l'auspicio che la sua apertura allo scambio su qualunque idea e questione, il suo approccio pacato e signorile, ma sempre diretto, rigoroso, non retorico, possano essere di ispirazione anche per il futuro a chi frequenterà questo luogo: una dedica quindi agli studenti del nostro Ateneo".

"E' stata una maestra della Costituzione quasi più che del diritto costituzionale - ha aggiunto la professoressa Serena Forlati, direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza - Carlassare detestava l'idea di nozione, a favore di quella di sapere, il quale si regge sui principi. Diceva che i principi sono come degli attaccapanni ai quali puoi appendere le nozioni.

Le parole di Carlassare hanno lasciato forti tracce, proprio perché appese a solidi attaccapanni".

Laureatasi in Giurisprudenza a soli 21 anni, allieva di Vezio Crisafulli, Carlassare (Padova, 1 aprile 1931 - 21 agosto 2022) è stata la prima donna in Italia ad acquisire (nel 1978) la titolarità della cattedra di Diritto costituzionale. Ha insegnato nell'Università di Ferrara dal 1978 al 1999, oltre che negli Atenei di Padova e Verona.



