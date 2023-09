Sport da scuola d'infanzia, Emilia Romagna investe 728mila euro

Promuovere fin dai banchi di scuola un'equilibrata attività motoria e corretti stili di vita.

Contrastare le diseguaglianze sociali, favorendo integrazione e inclusione. L'Emilia-Romagna rilancia il proprio impegno per offrire lezioni tenute da laureati in scienze motorie: una proposta che da quest'anno scolastico riguarderà non solo le bambine e i bambini delle scuole primarie statali e paritarie, ma anche quelli di 100 sezioni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia statale.

Frutto della collaborazione con 'Sport e Salute', la società dello Stato che promuove lo sport e i corretti stili di vita - alla presentazione era collegato da remoto il presidente Marco Mezzaroma -, e con l'Ufficio scolastico regionale, il progetto 'Scuola attiva kids per l'Emilia-Romagna inclusiva', dopo l'avvio dello scorso anno, viene dunque rafforzato per l'anno scolastico 2023-2024. Una decisione presa anche dopo i risultati positivi registrati nel 2022-2023, con quasi 53mila alunni coinvolti. Un impegno che, da parte della Regione, si traduce in un finanziamento di 728mila euro, grazie a risorse provenienti dal Fondo sociale europeo Plus.

"Noi di 'Sport e Salute' siamo chiamati ad un impegno forte sulla scuola - ha spiegato il presidente Mezzaroma - Qui in Emilia-Romagna, grazie all'intervento della Regione, porteremo l'attività motoria non solo in tutte le classi della scuola primaria, ma anche in quella dell'infanzia. È una svolta epocale che rappresenterà anche un modello di riferimento per tutta Italia, dove puntiamo a superare la quota di 2 milioni di studenti coinvolti lo scorso anno scolastico. Iniziative come queste riempiono di contenuti le parole introdotte all'articolo 33 della Costituzione sulla valenza educativa dello sport". Per il presidente Stefano Bonaccini, "tutti devono avere l'opportunità di praticare sport o attività motoria. Inoltre, il rafforzamento di questo progetto traduce in pratica il diritto allo sport che finalmente è stato introdotto anche in Costituzione".



