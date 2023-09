Savio100, il centenario della prima vittoria di Enzo Ferrari

Un appuntamento unico nel suo genere per celebrare il centenario della vittoria sul circuito del Savio del giovane Enzo Ferrari e proseguire le celebrazioni per il 70/o anniversario dell'Autodromo di Imola intitolato proprio al fondatore della casa del cavallino rampante. La vittoria di Enzo Ferrari è l'assoluta protagonista - venerdì 6 ottobre alle 16.30 al teatro Ebe Stignani di Imola - di "Savio100", un convegno che vede la collaborazione tra quattro città, Modena, Imola, Lugo e Ravenna, Aci Ravenna e Autodromo di Imola e il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Si parlerà di Enzo Ferrari pilota e della scelta del cavallino rampante come propria immagine, simbolo che diventerà uno dei brand mondiali più conosciuti e amati. Per questa occasione di studio e approfondimento sarà presente Piero Ferrari, il figlio di Enzo.

Sul palco, con la moderazione della giornalista di Tg2 Motori Maria Leitner, oltre a Piero Ferrari si alterneranno Gian Carlo Minardi, lo scrittore Luca Dal Monte, il critico d'arte Gian Luca Tusini e il giornalista Pino Allievi. La ricerca documentale è stata coordinata dal Museo Baracca di Lugo, con la collaborazione di Luca Dal Monte.

Il 17 giugno 1923, a Ravenna, inizia la serie di vittorie sul circuito che parte e arriva davanti alla Basilica di Sant'Apollinare in Classe. Enzo Ferrari a bordo di una Alfa Romeo RL Targa Florio vincerà da pilota, prima di iniziare la più importante e vincente storia al mondo del motorismo, come proprietario della scuderia e poi come costruttore.

L'appuntamento si potrà seguire anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Lugo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA