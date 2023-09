Migranti: Piantedosi, 'creare metodo condiviso con E-R'

"L'incontro è stato proficuo e costruttivo, anche se non privo di punti dialettici importanti. Ci siamo ripromessi che su alcuni punti importanti, oggetto di chiarimento sui metodi da condividere tra Stato Regioni e Comuni, venga istituito un tavolo di confronto permanente in prefettura a Bologna valido per tutta la Regione con la partecipazione del commissario per l'immigrazione Valenti. Vogliamo creare un metodo emiliano-romagnolo condiviso con i Comuni e la Regione". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al termine del vertice in prefettura a Bologna con Stefano Bonaccini e i sindaci, sul tema dei migranti.

