Il rapporto tra stress e le malattie, l'incontro a Bologna

Il ruolo dello stress nella formazione di disturbi e di patologie mediche e nel recupero degli esiti di varie malattie, da quelle cardiologiche e quelle oncologiche, sarà al centro di un seminario, mercoledì 27 settembre nell'aula magna della clinica Ostetricia e ginecologia, padiglione 4 del Policlinico Sant'Orsola Malpighi Bologna, dalle 9 alle 14.

In ambito psichiatrico, spiegano gli organizzatori, è ormai un dato accertato il rapporto tra stress e molti stati psicopatologici come disturbi d'ansia, attacco di panico o disturbi depressivi. Nell'incontro saranno esposte le più recenti conoscenze sul funzionamento del sistema nervoso autonomo, direttamente interessato alle risposte ad eventi stressanti, in relazione alla costituzione di disturbi mentali.

Saranno anche presentati dispositivi tecnici per la rilevazione dello stato di stress. Relatore sarà Dario Boschiero, presidente e fondatore della Open academy of medicine di Londra, modera il chirurgo specialista in Psichiatria, Giancarlo Boncompagni.





