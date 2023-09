Aci, "karting in piazza" a Collecchio

Dopo il successo dell'edizione 2017 in piazzale Picelli a Parma, Il 26 e 27 settembre torna a Collecchio Karting in Piazza, percorso teorico-pratico di sicurezza stradale e avviamento allo sport dedicato ai bambini della scuola primaria, organizzato dall'Automobile Club d'Italia e dall'Automobile Club Parma.

Un appuntamento fisso che annualmente interessa otto città e i relativi Automobile Club provinciali, oltre al Giffoni film Festival. La manifestazione si svolgerà in piazza Repubblica - in occasione del Settembre Collecchiese - con la partecipazione di oltre 350 bambini delle classi 2e e 3e della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo "E. Guatelli" di Collecchio.

L'evento vedrà inoltre la partecipazione in qualità di partner didattici la Polizia Locale dell'Unione Pedemontana parmense, l'Assistenza Volontaria di Collecchio, Sala Baganza e Felino, la Protezione Civile di Collecchio e la Dallara Academy.



