Traffico di cocaina in Appennino reggiano, 24 arresti

Un traffico di droga che fruttava 10mila euro al giorno, con la cocaina che arrivava nelle principali piazze di spaccio direttamente dalla zona di Scampia di Napoli. Ventiquattro persone sono state arrestate e portate in carcere nelle prime ore di oggi dai carabinieri di Castelnovo Monti (nell'Appennino reggiano), con le accuse, a vario titolo e in concorso tra loro di detenzione, vendita, acquisto e cessione di sostanze stupefacenti, acquisto, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi da guerra e comuni da sparo ed estorsione.

Le misure cautelari sono state emesse dal gip del tribunale di Reggio Emilia, su richiesta della procura, nell'ambito dell'operazione denominata 'Fast Car'. Nel corso degli accertamenti è stato trovato anche un fucile risalente alla seconda guerra mondiale, funzionante e completo di munizionamento.

I dettagli ulteriori dell'operazione verranno forniti in una conferenza stampa oggi alle 15,30 da parte di carabinieri e procura di Reggio Emilia.



