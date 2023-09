Some Prefer Cake, 15/o festival del cinema lesbico a Bologna

La quindicesima edizione del festival internazionale di cinema lesbico Some Prefer Cake si terrà dal 22 al 24 settembre al Nuovo Cinema Nosadella di Bologna e negli spazi dell'adiacente Giardino Lorusso. Sarà dal 25 settembre al 5 ottobre, invece, la versione online del festival, con la possibilità di vedere in streaming da tutta Italia, sulla piattaforma openddb.it, una selezione dei film in programma. Tre giorni di anteprime, proiezioni, incontri, presentazioni di libri, spettacoli e musica. Some Prefer Cake celebra la ricchezza del cinema lesbico proponendo 22 produzioni indipendenti da tutto il mondo che, attraverso una varietà di generi e linguaggi (dalla commedia all'horror, dalla fantascienza alla satira, dal documentario all'animazione), affrontano temi fondamentali all'interno della comunità lesbica: l'importanza della visibilità come pratica politica, le narrazioni delle diverse forme ed esperienze di attivismo, la costruzione della memoria, lo sguardo lesbico nella creazione artistica, le relazioni affettive, i corpi, la cura, l'amore nelle sue infinite forme.

Il festival inaugura al Nosadella venerdì con il concerto live "Ci siamo rotte" delle Cadavere Squisite, cui seguirà la proiezione in anteprima regionale del cortometraggio di animazione Luki di Marta Bencich. Già presentato al Festival del Cinema di Roma, il corto racconta le origini e l'infanzia da spirito libero di Luki Massa, attivista lesbica e femminista che ha ideato Some Prefer Cake, scomparsa prematuramente nel 2016.

In sala si alterneranno poi, nelle due giornate e mezza di programmazione, 4 lungometraggi narrativi, 4 documentari e 6 corti in concorso. "Un festival del cinema lesbico consente di avere a disposizione rappresentazioni e identificazioni per sentirsi libere nel vivere il proprio orientamento sessuale con serenità. Dal punto di vista del contrasto alle discriminazioni, l'impatto culturale di iniziative come queste è fondamentale", ha commentato la vicesindaca Emily Clancy presentando l'evento alla stampa.



