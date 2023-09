Ruote nella Storia di Aci tra Riccione, Mondiano e Misano

Domenica 24 settembre Ruote nella Storia, auto raduno di ACI Storico nato in sinergia con l'Automobile Club d'Italia, viaggerà nella riviera romagnola passando per Riccione, Mondiano e Misano. Fondamentale il supporto nell'organizzazione degli Automobile Club locali, rappresentati dall'AC Rimini presieduto da Angelo Santini e diretto da Marco Friscoli.

Si tratta della quarta edizione di Ruote nella Storia per l'AC di Rimini. "Ricorre il decennale della costituzione di ACI Storico, realtà fortemente voluta dal nostro Presidente Angelo Sticchi Damiani, e l'Automobile Club Rimini ha voluto organizzare con rinnovato slancio ed impegno il Raduno di Ruote nella Storia", ha dichiarato il Presidente Santini. "La quarta edizione della manifestazione farà tappa nel borgo di Mondaino.

I partecipanti avranno la possibilità di visitare Io splendido Paese medioevale, uno dei più bei Borghi d'Italia. Mondaino si trova a 15 km da Riccione e Cattolica, arroccata sulla cresta che divide le valli dei fiumi Tavollo e Foglia, la Romagna e le Marche. Gli appassionati e i collezionisti di auto d'epoca avranno la possibilità di vivere una mattinata intrisa di storia, in sintonia con l'arte e le bellezze del luogo. Per gentile concessione degli amici deII'Autodromo "Marco Simoncelli" di Misano Adriatico, la carovana potrà visitare l'impianto romagnolo e avrà la possibilità di effettuare due giri di pista del Circuito".

Tra le automobili presenti una Fiat 131 Mirafiori, una Lancia Delta Int. Evo, una Fiat 124 Spider, una A.R. Spider Coda Tronca, una Maserati Merak, una Alfa Romeo Duetto Spider e altri modelli.



