MotoGp: India, Bagnaia 'pista bella e diversa rispetto a altre'

"Io personalmente non ho avuto problemi con il visto per arrivare qui in India. Ho fatto due giri della pista a piedi. Il layout è interessante, sicuramente bello, è diverso rispetto ad altre piste". Parola del campione del mondo della MotoGp, Francesco Bagmaia, in vista del primo Gran Premio d'India. "Penso - aggiunge il pilota della Ducati nella conferenza stampa del giovedì - che potrà essere un posto molto bello dove correre, sarà importante domani provare la pista in moto. Ho fatto un giro con la commissione sicurezza, hanno cercato di spiegarmi le caratteristiche del circuito, dicono che è tutto ok"



