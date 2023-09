Maltempo: allerta arancione per vento forte sui crinali emiliani

Allerta arancione per vento forte sulla montagna emiliana e, in particolare, su quella Parmigiana, Reggiana e Modenese. E' quanto disposto, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani dall'Arpae e dalla Protezione Civile che hanno emesso anche una allerta gialla per vento forte sull'interro arco montano e collinare emiliano-romagnolo e per temporali sui crinali emiliani. Nel dettaglio, si legge nel provvedimento per domani "è previsto un generale rinforzo della ventilazione già dalla notte e primo mattino con venti di burrasca moderata (62-74 Km/h), da sud-ovest, sul crinale appenninico con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore. In particolare sul settore centro-occidentale potrebbero raggiungersi valori di burrasca forte (75-88 Km/h).

Sono inoltre previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, sulla fascia appenninica centro-occidentale nella prima parte della giornata".



