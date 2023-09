Il Festval Respighi di Bologna al debutto il 24 settembre

Dopo l'edizione zero del 2022 e l'anteprima dello scorso giugno in piazza Maggiore, la prima edizione del Festival Respighi, in programma a Bologna dal 24 settembre al 3 ottobre prossimi, partirà con un concerto dell'Orchestra del Conservatorio Martini diretta da Carlo Goldstein con la partecipazione della pianista Mariangela Vacatello. Il programma di apertura comprende la prima esecuzione assoluta del brano "L'ultima luna - Omaggio a Respighi" di Ferdinando Termini, allievo della classe di composizione del Martini, il Concerto in modo misolidio di Respighi e la Rapsodia in blu di Gershwin affidati ad altri due allievi del Conservatorio bolognese delle classi di pianoforte, Gian Marco Verdone e Giacomo Di Maria. Mariangela Vacatello, invece, chiuderà col Concerto N. 4 di Rachmaninov.

Maurizio Scardovi, direttore artistico della manifestazione, itinerante e realizzata con varie istituzioni del territorio, ha annunciato le novità rispetto al programma già diffuso in primavera. Il 25 settembre ci sarà il debutto bolognese della Youth Symphony Orchestra of Ukraine, la compagine giovanile fondata sette anni fa dalla direttrice musicale del Teatro Comunale di Bologna, Oksana Lyniv.

"Molti orchestrali dicono di non augurare a nessun ragazzo della loro età di sperimentare la guerra, - ha spiegato Oksana Lyniv - e cosa vuol dire temere per la propria vita o trascorrere intere nottate nei rifugi antiaerei. Quando si trovano insieme sul palco, per loro è un breve momento in cui provare serenità e sicurezza, immergendosi in quell'arte a cui si sono dedicati sin dall'infanzia". L'altra novità riguarda la presenza al Festival del mezzosoprano Anna Bonitatibus, in sostituzione di Anna Caterina Antonacci (che ha rinunciato per gravi motivi personali), nel concerto del 27 al Teatro Duse dove torna la Filarmonica Toscanini diretta da Alessandro Bonato. Il Festival Respighi, quattordici gli appuntamenti in programma tra concerti cameristici, convegni, film appositamente sonorizzati e molto altro, si concluderà con la celebre Trilogia romana affidata all'Orchestra del Teatro Comunale diretta da Oksana Lyniv.



