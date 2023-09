Calcio: Thiago Motta e il Bologna ritrovano Saelemaekers

Thiago Motta ha finalmente accolto in gruppo uno dei colpi di fine mercato: Alexis Saelemaekers è rientrato in gruppo e si candida per la prima convocazione. L'ex Milan si era infortunato al suo primo allenamento con il Bologna alla vigilia della sfida con il Cagliari riportando una distorsione alla caviglia sinistra e questa mattina è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni e domenica contro il Napoli dovrebbe partire dalla panchina.

Squadra al completo, quindi, per Motta, eccezion fatta per il lungodegente Soumaoro. In chiave formazione da sciogliere i ballottaggi Posch-De Silvestri in difesa e Ndoye-Orsolini in attacco.



