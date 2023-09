Calcio: Sassuolo verso il tutto esaurito al Mapei contro la Juve

In vista della sfida casalinga di sabato contro la Juventus, dubbio tra i pali per il Sassuolo.

Consigli, assente nell'ultima gara per infortunio, sarà valutato nelle prossime ore, non dovesse farcela conferma per Cragno. In campo, davanti alla Vecchia Signora probabili cambiamenti nella difesa a quattro con Toljan o Pedersen e. al centro, Tressoldi o Viti. In mezzo nel 4-2-3-1, Boloca e Henrique, con possibile inserimento di Thorvestd nell'eventuale 4-3-3. Davanti Berardi, Bajrami e Laurientè, con Pinamonti punta centrale. Torna a disposizione Defrel. Molto probabile il tutto esaurito con 21 mila presenze al Mapei Stadium.



