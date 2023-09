Bonaccini, spero M5s abbia cambiato idea sui decreti Salvini

"Bisogna rivedere la Bossi-Fini: l'avrebbe dovuto fare il Pd quando governava perché quella legge non funziona. Credo che anche Conte sia d'accordo". Lo ha detto, parlando a Omnibus su La7, il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

"Che ci fosse una linea diversa sui migranti - ha detto - è chiaro, perché i decreti con Salvini li ha firmati il M5s, mica il Pd. Però inviterei a ridurre le distanze fra le opposizioni, a meno che non vogliamo continuare a stare divisi e far sì che la destra continui a governare. Servono i corridoi umanitari, l'aumento dei fondi per la cooperazione internazionale, un piano di redistribuzione in Europa e, appunto, cambiare la Bossi-Fini.

I punti d'intesa possono essere tanti, spero che Conte abbia cambiato idea sui decreti con Salvini".



