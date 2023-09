Bonaccini, 'i cantieri dovevano essere già terminati'

"Sono contento che si sia deciso di utilizzare per i rimborsi per l'alluvione la stessa piattaforma già utilizzata per il terremoto, ma sono passati mesi, così come hanno perso mesi a nominare il commissario.

Devono ancora partire centinaia di cantieri che dovevano essere già terminati per far sì che in autunno/inverno fenomeni ordinari non creino effetti straordinari. Il problema è che mancano ancora tanti soldi e i rimborsi al 100% ancora non garantiti. Noi rinnoviamo la nostra proposta di fare il credito d'imposta". Lo ha detto, a proposito dell'alluvione in Romagna, il presidente della Regione Stefano Bonaccini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA