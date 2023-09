Stagione del teatro Galli al via con Ailey II

Oltre venti titoli compongono la nuova Stagione di prosa e danza 2023-24 del Teatro Galli di Rimini, che riparte a novembre con una programmazione che proporrà al pubblico alcune tra le produzioni italiane e internazionali più importanti e originali in circolazione. Tra i protagonisti, maestri e grandi nomi dello spettacolo italiano come Umberto Orsini, Franco Branciaroli, Giuliana De Sio, Alessandro Haber, Eros Pagni, Monica Guerritore, Sonia Bergamasco; interpreti che negli ultimi anni hanno conquistato l'affetto del grande pubblico come Andrea Pennacchi e Drusilla Foer; protagonisti internazionali come Arturo Brachetti, Aurélia Thierrée, l'ensemble Ailey II, cui si affiancano alcune tra le compagnie più affermate del teatro contemporaneo come i Motus, lacasadiargilla, la Compagnia Scimone Sframeli. A inaugurare la stagione sarà il 3 novembre una delle compagnie di danza moderna più importanti al mondo, Ailey II, ensemble che unisce lo spirito e l'energia dei migliori talenti della giovane danza americana con la passione e la creatività dei coreografi più affermati, fondata nel 1974 da Alvin Ailey, autore delle coreografie con William Forsythe, Francesca Harper, Robert Battle.



