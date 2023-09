Muore a 67 anni schiacciato da un trattore nel Modenese

Un uomo di 67 anni è morto ieri nel Modenese a causa di un incidente avuto mentre stava utilizzando un trattore agricolo. La tragedia è avvenuta a Santa Caterina di Concordia sulla Secchia, nella Bassa modenese, intorno alle 19.30.

Stando alla ricostruzione dei fatti ad opera dei carabinieri intervenuti in via Cappelletta Stoffi, il trattore con rimorchio si è ribaltato a margine della carreggiata e il 67enne è rimasto schiacciato sotto al mezzo. Sul posto anche i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'era più niente da fare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA