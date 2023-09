Migranti: Bonaccini, quelle sui Cpr sono parole al vento

"Non siamo disponibili a nulla se parliamo di parole al vento. Io sono abituato a discutere di cosa si vuol fare". Così il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a Radio24 rispondendo a una domanda sulla disponibilità della Regione a ospitare un Centro di permanenza e rimpatrio (Cpr) per i migranti. "Questo è il Governo che parla di autonomia - sottolinea - e che sta invece centralizzando tutte le decisioni a Roma senza confronto con gli enti locali". Quelle sui Cpr "al momento sono parole al vento. Per me di Cpr non se ne parla assolutamente".

"Mi sono appena sentito con il ministro Piantedosi e ci siamo detti che ci vedremo a breve. Probabilmente ci sono stati dei misunderstanding per quanto riguarda la richiesta di incontro", così Bonaccini in mattinata a margine di un incontro in Comune a Bologna. "Con Piantedosi non ho alcuna necessità o voglia di litigare perché l'ho conosciuto qui" e "lo ricordo come un ottimo prefetto di Bologna. Da parte mia c'è solo volontà di collaborazione", ha concluso.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA