Lavoratori Marelli in presidio, Crevalcore non si tocca

"Lo stabilimento di Crevalcore non si tocca. Noi vogliamo fare tutto il possibile anche attraverso le istituzioni con le quali siamo già in contatto per trovare una soluzione che passi alla salvaguardia produttiva del sito".

Così all'ANSA Massimo Mazzeo, segretario della Fim Cisl di Bologna, dando voce ai lavoratori a presidio allo stabilimento Marelli di Crevalcore alle porte di Bologna. "Da ieri, da quando ci è stato fatto l'annuncio con cui l'azienda dichiara di voler chiudere lo stabilimento" in linea con la legge delocalizzazioni "noi abbiamo chiesto a Marelli di ritirare immediatamente la comunicazione".

"Trovo inaccettabile che un'azienda che dà da lavorare a quasi 300 persone di punto in bianco disinvesta e se ne vada.

Noi saremo al fianco dei sindacati nella mobilitazione", ha detto il presidente di Regione Stefano Bonaccini. "Domani con l'assessore allo Sviluppo economico andremo a dare solidarietà alla mobilitazione".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA