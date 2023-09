Disegni dei bambini ucraini sul tema della pace a Bologna

Un'esposizione di disegni di bambini ucraini sul tema della pace, realizzata in occasione del World Peace Day, sarà inaugurata domani alle 17.30 al Museo Archeologico di Bologna. Il progetto, Colors for draw peace, è stato ideato dalla direttrice della scuola d'arte di Kherson, Yulia Slipich, e portato in Italia dalle associazioni Vitaworld/VitaUkr e Colors for peace nell'ambito del progetto "Ukranian Art in Italy. Human Rights (cancelled)", con il sostegno delle istituzioni e associazioni italo-ucraine.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito di un protocollo di intesa sottoscritto dal settore musei civici di Bologna e VitaWorld/VitaUkr con l'obiettivo di promuovere la cultura e l'arte in tutte le loro espressioni, con particolare attenzione al tema della Pace, dei diritti umani e della solidarietà tra i popoli.

Il settore musei civici ospita l'esposizione in tre delle proprie sedi: il Museo civico archeologico, il Museo civico del Risorgimento e il Museo del patrimonio industriale. Il progetto si inserisce nell'ambito delle iniziative di solidarietà e accoglienza con cui il Comune di Bologna si è attivato in favore della città ucraina di Kharkiv, cui è legato da uno storico patto di amicizia sottoscritto nel 1966.



