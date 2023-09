Pugilato: per Signani Europeo dei medi a novembre in Inghilterra

A quasi un anno di distanza dalla riconquista del titolo europeo dei pesi medi e dopo l'annullamento della difesa ufficiale contro Felix Cash, il 'Giaguaro' Matteo Signani tornerà a combattere per difendere la corona di cui è tornato in possesso. Lo farà il prossimo 18 novembre alla 'The Halls' di Wolverhampton in un evento organizzato dalla Boxxer/Sky di Ben Shalom, affrontando il campione britannico della categoria, Tyler Denny. Per il 43enne romagnolo che nella vita, oltre che il pugile, fa la guardia costiera, sarà il quinto match per il titolo europeo e la prima difesa del titolo riconquistato lo scorso novembre con la vittoria in sette riprese contro il francese Anderson Prestot.

Nella stessa riunione di Wolverhampton, il francese Franck Petitjean metterà in palio il titolo europeo dei superleggeri contro il 20enne britannico Adam 'The Assassins' Azim, grande speranza della boxe inglese. Per Petitjean sarà la prima difesa del titolo conquistato lo scorso 10 giugno a Parigi battendo ai punti lo spagnolo Samuel Molina.



