La Filarmonica del Comunale di Bologna al Festival Enescu

Per la prima volta nei suoi quindici anni di attività, la Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna compare nel cartellone di una delle rassegne concertistiche più prestigiose d'Europa, il Festival Internazionale George Enescu di Bucarest, al fianco di complessi sinfonici tra i più acclamati al mondo come la Concertgebouw Orchestra, la London Symphony, la Bayerisches Staatsorchester, l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l'Orchestre National de France e i Wiener Philharmoniker.

La formazione bolognese, nata nel 2008 per volontà dei professori dell'Orchestra del Teatro di Piazza Verdi, sarà a Bucarest sabato prossimo 23 settembre con il suo direttore principale Roberto Abbado: "Abbiamo scelto un programma che dall'elegiaca Ballade di Enescu - dice Roberto Abbado - si muove attraverso il lirismo della Sinfonia Concertante per violino e viola di Mozart, interpretata dalla violinista Anna Tifu e dal violista Răzvan Popovici, per arrivare alla Sinfonia N. 6 Pastorale di Beethoven, che si conclude con un'estasi quasi religiosa nel movimento finale". Nell'anno in cui la Filarmonica bolognese, anche per problemi economici, aveva dato il suo contributo più basso alla stagione concertistica del Teatro Comunale, solo due appuntamenti, arriva dunque questa consacrazione a livello internazionale.

Una vera e propria boccata d'ossigeno e di carica per le future attività. Il Festival Enescu, infatti, è la più importante rassegna musicale della Romania e una delle più importanti dell'Europa, nato nel 1958, tre anni dopo la morte del grande compositore, pianista, violinista e direttore d'orchestra rumeno George Enescu, proprio per celebrarne la memoria. Nel corso degli anni ha visto protagonisti solisti del calibro di Yehudi Menuhin, David Oistrakh, Nadia Boulanger, Monique Haas, Claudio Arrau e molti altri. La 26esima edizione del Festival, che ha come tema la 'Generosità attraverso la musica', è cominciata il 27 agosto e di concluderà il 24 settembre.



