Anderson, Hadley e Mertens al Teatro Comunale di Carpi

Laurie Anderson, Tony Hadley e Wim Mertens, sono i tre straordinari musicisti con cui si completerà la rassegna "L'altra musica" del Teatro Comunale di Carpi, nel modenese. Laurie Anderson con la band Sexmob si esibirà giovedì 16 novembre in "Let X=X"; venerdì 23 febbraio tocca a Tony Hadley in "Mad about you"; sabato 13 aprile Wim Mertens in "Voice of the Living - War Requiem". A questi eventi va aggiunto l'appuntam,ento del dicembre con il Virginia State Gospel Choir.

Il direttore artistico del teatro carpigiano, Carlo Guaitoli, ha spiegato che "Si tratta di concerti di grande prestigio internazionale che coprono generi diversi, rispettando l'intento di creare un'offerta musicale ampia e variegata, senza confini di genere".

Si passa infatti dal rock sperimentale di Laurie Anderson, violinista e performer nota anche per essere stata compagna d'arte e di vita di Lou Reed, al "glam pop" di Tony Hadley, leggendario frontman degli Spandau Ballet negli anni '80 ed ora protagonista di una seconda vita artistica da "crooner", per finire con il minimalismo classico del pianista belga Wim Mertens, autore di celebri colonne sonore tra cui la pluripremiata "Struggle for pleasure". Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21.



