Sciopero trasporti, a Bologna traffico auto più sostenuto

Più traffico del solito in città a Bologna a causa dell'annunciato sciopero dei mezzi pubblici di trasporto e complice l'orario di apertura delle scuole. Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero di 24 ore è iniziato alle 8.30 e si protrarrà fino alle 16.30, per poi riprendere dalle 19.30 a fine servizio. Non sono garantite corse al di là delle fasce di garanzia. Nemmeno per il Marconi Express, la navetta che collega la stazione di Bologna all'aeroporto. Proprio per chi vola dal Marconi oggi potrebbero esserci ulteriori disagi: Cgil e Fillea Cgil di Bologna hanno proclamato sciopero per oggi, dalle 10, con annessa manifestazione, dopo l'incidente mortale sul lavoro accaduto la settimana scorsa.

A Bologna, secondo quanto risulta al Sindacato generale di base (Sgb) dai primi dati a disposizione, l'adesione dei dipendenti di Tper allo sciopero nazionale degli autoferrotranvieri risulta molto alta.

I lavoratori chiedono aumento salariale, riduzione dell'orario settimanale a parità di salario, sicurezza per lavoratori e utenti, blocco delle privatizzazioni e gare d'appalto, più investimenti pubblici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA