Rissa tra migranti al Cas di Bologna, quattro giovani feriti

Lite tra due gruppi di migranti ieri sera, verso le 23, al Centro di accoglienza straordinaria di via Mattei, a Bologna. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che sono intervenuti per riportare la calma, all'interno di uno dei container che ospitano i migranti si sono affrontati un gruppo di maghrebini e uno di giovani, tutti tra i 20 e i 25 anni, originari dell'Africa centrale: tra le due 'fazioni' c'è stato un lancio di oggetti e sassi. Ad avere la peggio sono stati quattro maghrebini che sono rimasti feriti e medicati in ospedale. Il più grave ha riportato sette giorni di prognosi per una ferita alla testa. Le indagini proseguono per chiarire i fatti e identificare tutti i responsabili.

