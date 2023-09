Il Teatro Mazzacorati 1763 di Bologna festeggia 260 anni

Dopo il Teatro Comunale, un altro gioiello architettonico settecentesco di Bologna celebra 260 anni di attività: si tratta del Teatro Mazzacorati 1763, considerato il più pregevole e ben conservato esempio di teatro privato d'Europa in Villa settecentesca e tra i migliori in assoluto per l'acustica. Riaperto nel 2022, il teatro di Villa Aldrovandi Mazzacorati è gestito dall'associazione Succede solo a Bologna: inaugurato il 24 settembre 1763 con la rappresentazione dell'Alzira di Voltaire, il teatro aprirà i festeggiamenti per questo importante anniversario proprio con la ripresa di quest'opera.

Domenica 24 settembre dalle 20.30 risuoneranno alcuni passi dell'Alzira voltairiana letta dagli attori Giovanni Soave e Gaia Cerelli, accompagnati dall'arpa di Emanuela Degli Esposti, che suonerà musiche originali di Carl Philipp Emanuel Bach e Francesco Petrini (entrambi musicisti della Cappella Musicale di Federico di Prussia nel periodo in cui Voltaire era ospite del sovrano a Sanssouci) e di Johann Baptist Krumpholtz, Philippe-Jacques Meyer e Martin-Pierre Dalvimare, celebri arpisti presenti a Parigi nella seconda metà del Settecento.

A seguire, il duo Marino Bedetti (docente di oboe al Conservatorio "G.B.Martini" di Bologna) all'oboe ed Emanuela Degli Esposti (titolare della cattedra di arpa al Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma) all'arpa trasporterà il pubblico in un viaggio musicale lungo tre secoli, da Gioachino Rossini a Ennio Morricone, passando per Gaetano Donizetti. Inoltre, sabato 23 settembre alle 20.30 una conferenza-concerto sarà l'occasione per unire storia e musica.

Per chi desidera approfondire la storia del Teatro Mazzacorati, il 24 settembre alle 15 è in programma una visita guidata, da parte di Succede solo a Bologna, alla scoperta di questo luogo, uno dei più pregevoli gioielli architettonici della città. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti con donazione finale facoltativa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA