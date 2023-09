Ubriaco e a torso nudo, si è tuffato nella fontana del Nettuno, a Bologna. È successo sabato sera. Il protagonista della vicenda è un uomo di 44 anni, di origine messicana, residente in città. A notarlo mentre faceva il bagno nella fontana sono stati alcuni passanti che hanno avvertito i carabinieri. Il 44enne è stato quindi sanzionato in via amministrativa per lo stato di ubriachezza e per essersi immerso nell'acqua.

