Migranti: montate tende dai Vvf nel Cie di via Mattei a Bologna

Montate dai Vigili del Fuoco - intervenuti a supporto della Prefettura - dIverse tende, all'interno del Cie di via Mattei a Bologna, in vista della possibile accoglienza di migranti in arrivo dal Sud in regione e sotto le Due Torri. Proprio ieri - come riportato dalla stampa locale bolognese - il sindaco Matteo Lepore, intervenuto al corteo indetto per ricordare Mahsa Amini cui ha preso parte anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha spiegato che, "in questi giorni, 800 migranti stanno arrivando a Bologna e in Emilia-Romagna da Lampedusa: la nostra città sta accogliendo già più di 4.000 persone nei centri gestiti dallo Stato e dal Comune".

A giudizio del primo cittadino emiliano, "non dobbiamo dimenticare che in questo momento c'è una crisi umanitaria alle porte dell'Europa, che ci deve far assumere una grande responsabilità come Paese e come città. Vogliamo aiutare il Governo a risolvere questa crisi: ci ascolti. Quei migranti - ha commentato ripreso dai quotidiani - vengono mandati nelle nostre città, noi li stiamo accogliendo e gestendo: sia i minori stranieri non accompagnati, sia le tante persone adulte che arrivano, ma dobbiamo lavorare insieme. Non è il momento di fare campagne elettorali sulla pelle dei migranti".

Secondo Lepore, tra gli 800 migranti in arrivo in Emilia-Romagna, "ci sono più di 550 minorenni stranieri non accompagnati. Noi non diremo mai a questo Governo di non mandarci i migranti che devono essere accolti, ma continueremo ad essere una città che organizza l'accoglienza nel modo più dignitoso e diffuso possibile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA