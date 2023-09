Incidente al parco divertimenti, feriti mamma e figlio

Incidente, nel primo pomeriggio, a Fiabilandia, storico parco tematico di Miramare di Rimini, dove - a quanto si è appreso - una signora di 41 anni e il figlio di 7 sono rimasti feriti a seguito del distacco di una lucina a led da una giostra su cui si trovavano. Mamma e figlio - sempre a quanto appreso - sono stati condotti in Pronto Soccorso, per gli accertamenti del caso, con un codice di bassa gravità.

Il fatto è avvenuto nell'area del parco dedicata al Far West: il bambino e la donna erano a bordo di un carrello su rotaia di una attrazione quando sarebbero stati colpiti dal distacco di una parte del rivestimento del carrello che li precedeva, presumibilmente una lucina a led. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco che ora dovranno svolgere tutti gli accertamenti sulla struttura.



