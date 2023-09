Lambrusco in nomination come regione vinicola dell'anno

I territori del Lambrusco sono candidati a regione vinicola dell'anno nell'ambito dei Wine Enthusiast Wine Star Awards 2023, riconoscimento conferito da "una delle più autorevoli riviste internazionali del mondo del vino". A renderlo noto è il Consorzio Tutela Lambrusco. Ogni anno la testata giornalistica, è ricordato in una nota, premia le eccellenze internazionali, aziende e personaggi del mondo del vino che si sono distinti per una visione innovativa e per i traguardi raggiunti in tredici diverse categorie. "Nel 2023, come unica realtà italiana in nomination nella categoria Wine Region of the Year ci sono - sottolinea il Consorzio - anche i territori del Lambrusco, al centro di un percorso di rinascita e riscoperta. In lizza per il titolo altre quattro zone vitivinicole internazionali". Tra le motivazioni della nomination, i Lambrusco vengono definiti "alcuni dei vini più intriganti del mondo". Si specifica poi che l'areale ha visto un'esplosione del numero di giovani produttori che lavorano con la vasta e diversificata gamma di uve Lambrusco per creare vini di pregio che riflettono la lunga storia vitivinicola della regione.

"Siamo onorati - commenta Claudio Biondi, presidente del Consorzio Tutela Lambrusco - che il Lambrusco possa concorrere ad uno dei riconoscimenti enoici più ambiti a livello internazionale. Un ringraziamento speciale va soprattutto ai nostri produttori che ogni giorno si impegnano a valorizzare il nostro territorio. Solo grazie a loro è stato possibile intraprendere un percorso di qualità che mostra oggi i suoi frutti, in una zona vinicola che sta riuscendo ad ottenere sempre più consensi da parte di critica enologica, professionisti del settore e appassionati. Il nostro grazie va infine anche a tutti coloro che hanno scelto in questi anni le nostre bollicine e che continuano ad apprezzarle nella loro variegata diversità, portandole ogni giorno in tavola".



