Corte dei conti, Comune rischia debito per una garanzia del 2009

Una lettera di patronage per una società in difficoltà, una particolare garanzia bancaria, condivisa con la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Parma nel 2009, potrebbe comportare un notevole debito per il Comune di Salsomaggiore Terme. E' la principale criticità evidenziata dall'esame della Sezione di controllo della Corte dei conti dell'Emilia-Romagna sul rendiconto per l'esercizio 2021 e sul bilancio di previsione 2022/24 del Comune del Parmense.

Dall'analisi emerge anche una capacità di riscossione limitata, nonostante il mantenimento degli equilibri di bilancio principale.

La lettera del 2009 riguardava un impegno a garantire un contratto di leasing, ma l'operazione, per i giudici contabili, violò i principi di prudenza finanziaria e sostenibilità e la gestione successiva ha creato ulteriori incertezze. Il Comune avrebbe dovuto infatti costituire accantonamenti tempestivi, ma ha ritardato la procedura per evitare un disavanzo significativo. Nel 2022 ha costituito un accantonamento consistente, ma questa cifra potrebbe non essere sufficiente. La Corte raccomanda dunque al Comune di monitorare la situazione e di determinare accantonamenti in base a una valutazione accurata dei rischi e si richiama l'ente a misure adeguate, in particolare per determinare con precisione l'esposizione debitoria, così da evitare inutili blocchi di risorse o stime errate. Sempre la sezione di controllo della Corteregionale ha mosso rilievi anche a un altro comune emiliano, Agazzano (Piacenza).

In questo caso i problemi riguardano, tra l'altro, l'approvazione oltre il termine di legge del rendiconto, la scarsa capacità di riscossione e tardività dei pagamenti e soprattutto l'affidamento ad un soggetto esterno di funzioni istituzionali del comune (non solo dei servizi) e, per di più, per quattro volte al medesimo d'oggetto in violazione del principio di rotazione degli affidamenti". Su quest'ultimo aspetto, la sezione ha ravvisato profili di potenziale danno all'erario e disposto la trasmissione della delibera e degli atti istruttori alla Procura contabile.



