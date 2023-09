Tour Laura Pausini aggiunge due nuove date a Roma e Bologna

Laura Pausini aggiunge la quarta data a Roma (16 dicembre, Palazzo dello sport) e la seconda a Bologna (10 gennaio, Unipol Arena) del suo World Tour 2023/24 che partirà l'8 dicembre dallo Stadium di Rimini, anticipato pochi giorni prima, il 2, nella stessa sede, dall'incontro con gli iscritti al suo fan club ufficiale. L'evento prenderà il titolo di Launatici, ispirato al singolo "Il primo passo sulla luna".

Intanto è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in versione italiana e spagnola Durare/Durar, il nuovo singolo di Laura Pausini che anticipa l'album Anime Parallele/Almas Paralelas in uscita per Warner Music il 27 ottobre e già in pre-order nelle versioni standard, deluxe e vinile. Dopo il tour italiano, l'artista romagnola si esibirà nelle arene più prestigiose di Europa, America Latina e Stati Uniti.



