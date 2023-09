Nubifragio a Forlì all'alba, allagamenti in città

Un breve ma intenso nubifragio si è abbattuto sulla città di Forlì poco prima dell'alba, nei luoghi già colpiti dall'alluvione di maggio. Intorno alle 5.30, accompagnata da vento, la pioggia ha iniziato a cadere con forte intensità. Nel giro di pochi minuti sul terreno si sono riversati oltre 45 millimetri di acqua. Una quantità tale da provocare la crisi delle fognature, non in grado di ricevere e smaltire tanta pioggia. Si sono così formati diversi allagamenti, in modo particolare nelle zone della città già pesantemente devastate dall'alluvione dello scorso mese di maggio.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco per scantinati, garage e piani terra invasi dall'acqua, così come per alcuni sottopassi viari. Il nubifragio è durato non più di una ventina di minuti, sufficienti per ricreare il clima di tensione e paura già vissuto da buona parte dei forlivesi. Al momento non si segnalano danni particolari.

Lunedì in città è atteso il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che insieme al ministro Valditara inaugurerà l'anno scolastico come segno di vicinanza agli studenti e alle loro famiglie colpiti dall'alluvione.

