Luca Banchi in pole per la successione di Scariolo

È uno dei protagonisti del mondiale nelle Filippine, il tecnico toscano Luca Banchi, allenatore della Lettonia che ha centrato una clamorosa qualificazione nei quarti di finale, uno dei tecnici più accreditati per la sostituzione di Sergio Scariolo in Virtus.

Banchi, secondo la società, avrebbe il profilo giusto per guidare la squadra nel doppio impegno campionato-Eurolega.

Parallelamente all'affare Banchi si segue anche la pista Walter De Raffaele, altro allenatore dell'inesauribile scuola tecnica livornese, che ha finito il suo impegno con la Reyer Venezia ed è al momento in cerca di un'occupazione.

I toni del comunicato stampa del Virtus, peraltro, escono dall'usuale gergo degli esoneri degli allenatori e lascia intravedere la possibilità di un licenziamento per giusta causa.

Probabile, quindi, che la vicenda che ha scosso l'Italia del basket a due settimane dall'inizio del campionato possa finire addirittura in tribunale.

