'Invalido dopo un'operazione', esposto in Procura a Bologna

Un paziente dell'ospedale Sant'Orsola che ha avuto gravi conseguenze invalidanti in seguito a un'operazione chirurgica all'addome, a cui è stato sottoposto a inizio aprile, ha presentato un esposto alla Procura di Bologna, chiedendo di valutare le condotte dei sanitari che lo hanno avuto in cura. Il paziente, 46 anni, assistito dall'avvocata Chiara Rinaldi, ha chiesto il sequestro delle cartelle cliniche e di sentire alcuni testimoni.

Quattro giorni dopo l'operazione, nel reparto di chirurgia generale, il 46enne venne operato nuovamente per una perforazione intestinale ed ebbe anche una seria complicanza cardiaca. In seguito, ricoverato fino a fine agosto, a lungo in terapia intensiva, ha avuto anche varie infezioni e un'ischemia.

Tra gli aspetti che si chiede di accertare c'è se la preparazione all'intervento sia stata fatta secondo le linee guida. Il paziente, peraltro, è stato ricoverato in stanza assieme a un 77enne, operato nel medesimo reparto, che a giugno è morto apparentemente per motivi analoghi a quelli che hanno portato alle gravi complicanze per il 46enne. Per questo ulteriore caso gli accertamenti sono in corso.



