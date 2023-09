Bologna ha un gemello digitale, copia virtuale per la governance

Un nuovo cantiere da aprire in città di cui si conoscono in anticipo gli impatti sulla viabilità urbana. Attuare misure per minimizzare l'inquinamento degli edifici grazie a una banca dati sempre aggiornata delle loro emissioni energetiche. Sono alcuni esempi pratici di come Bologna sfrutterà il suo "gemello digitale", ufficialmente partorito. Prima in Italia a dotarsi di un simile strumento, Bologna da oggi ha una copia virtuale della città - un complesso e corposo modello informatico - sul quale sperimentare in anteprima politiche e decisioni da attuare sulla Bologna reale in modo da ridurre il rischio di conseguenze sgradite.

Il Comune ci ha investito sette milioni di fondi europei con Metro, insieme all'Alma Mater, il Cineca, la Fondazione Bruno Kessler e la Fondazione Innovazione urbana, con la partnership della città di Barcellona, in rete con le altre città europee al lavoro su progetti simili. Il Gemello digitale urbano è un modello informatico completo, integrato, dinamico e predittivo, alimentato dai dati che arrivano dalla città, anche in tempo reale. Uno strumento dalle avanzate funzioni di analisi e di previsione, che sarà al servizio degli amministratori locali per prendere decisioni. Il suo cervello è il super computer del Tecnopolo bolognese.

Le prime analisi si concentreranno su ambiti particolarmente "sentiti" in una città: la mobilità, l'energia, i cambiamenti climatici. Il gemello supporterà Bologna nelle grandi trasformazioni in vista sul fronte della mobilità urbana con il tram, il passante, la bicipolitana, la città 30; analizzerà la risposta energetica del patrimonio edilizio cittadino per introdurre politiche mirate; in seguito all'alluvione di maggio si concentrerà anche sul cambiamento climatico e il dissesto idrogeologico. I primi dati elaborati si avranno già dal prossimo anno.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA