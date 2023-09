Riaperta nel Bolognese la strada in Valle del Setta

Ha riaperto nel pomeriggio la strada provinciale SP 59 tra Monzuno e Vado, via di collegamento tra il crinale e la Valle del Setta, chiusa al km 2+000 all'inizio di maggio subito dopo la prima alluvione, a causa di una frana. La riapertura era attesa non solo dai residenti di Monzuno, ma anche dai pendolari di Loiano e Monghidoro che potranno così raggiungere il casello autostradale di Sasso Marconi, essendo ancora impossibilitati a percorrere la Fondovalle Savena.

"Dopo Monterenzio l'impegno preso di riaprire un'altra importante strada, la SP 59 per l'inizio dell'anno scolastico è stato mantenuto. Grazie ai tecnici e all'impresa per il lavoro fatto - spiega Paolo Crescimbeni, consigliere metropolitano delegato alle Infrastrutture viarie - L'impegno concreto della Città metropolitana per ripristinare la viabilità metropolitana danneggiata con l'alluvione continua e al momento, purtroppo, esclusivamente con risorse proprie. Rimaniamo in attesa di una fattiva e concreta collaborazione dal Governo, attraverso i rimborsi per i lavori fatti e le risorse per i lavori ancora da fare". Nei giorni scorsi sono state riaperte anche la SP 37 "Ganzole" e SP 17 "Casalfiumanese". Riaprirà a fine ottobre a senso unico alternato anche la Fondovalle Savena chiusa dal km 11+250 al km 13+500 (intersezione con la strada comunale via Orioli), per una frana risalente allo scorso inverno. Rimangono quattro le strade chiuse in provincia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA